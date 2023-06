Allarme a Taranto: il Comune rischia di essere sciolto se non approva il bilancio in 20 giorni. Il Prefetto diffida il Comune di Taranto: approvare il consuntivo 2021 entro 20 giorni o si sciolgono gli organi.



Il consiglio comunale di Taranto deve approvare il consuntivo 2021 entro il 19 giugno, altrimenti verranno sciolti gli organi dell’ente. Questo è il contenuto della diffida che il prefetto, Demetrio Martino, ha inviato al presidente del consiglio comunale, Pietro Bitetti, al segretario comunale Antonello Langiu, e al sindaco Rinaldo Melucci il 30 maggio.

La diffida – un atto obbligatorio – ricorda che il termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2021 era il 30 aprile. .

Il consuntivo 2021 è in discussione in commissione bilancio e attende l’approvazione del consiglio comunale

Il consuntivo è il documento che riassume i risultati economici e finanziari di un periodo di attività. Nelle imprese, è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto perdite e profitti. Negli enti pubblici, è il rendiconto che mostra come è stato realizzato il preventivo.



Il consuntivo del Comune di Taranto è arrivato in commissione bilancio da qualche giorno ed è in discussione. Ora si attende la convocazione del consiglio per l’approvazione finale.