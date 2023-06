Road to Battiti: a Vieste il radio live show di Radio Norba con i The Kolors. Radio Norba continua il suo tour Road to Battiti, che anticipa il grande evento musicale della radio del Sud.

VIESTE – Cittadina del Gargano con mare, storia e amore

Sabato 3 giugno il truck della radio arriverà a Vieste, dove i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni condurranno il radio live show con ospiti speciali i The Kolors.

I The Kolors riscoprono l’italodisco e lo portano a Vieste con Radio Norba

La band ha lanciato recentemente il singolo “Italodisco”, un omaggio alla disco music italiana degli anni ’80, con influenze di Giorgio Moroder e Righeira. Il brano segna una svolta nel loro stile musicale, caratterizzato da ritmi incalzanti e atmosfere retrò.

I The Kolors parleranno alla radio del sud di questo nuovo inizio e della loro passione per l’italodisco.