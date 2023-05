Arriva a Bari la nave Geo Barents con 605 migranti a bordo, tra cui numerosi minori non accompagnati

Ultimo aggiornamento . E’ stata accolta nel porto di Bari la nave Geo Barents, l’imbarcazione dell’organizzazione Medici senza frontiere (Msf), che ha soccorso 605 migranti nei giorni scorsi in mare, al largo della Sicilia.

Tra i migranti a bordo della nave, ci sono ben 151 minori, di cui 111 sono senza accompagnatori e 20 hanno meno di 13 anni. Inoltre, sono presenti anche 11 donne.

I migranti provengono da diverse nazioni, tra cui Siria, Bangladesh, Palestina, Egitto e Pakistan.

Attualmente, sono in corso osservazioni cliniche su 24 casi, di cui 14 richiedono cure urgenti.

Per garantire l’assistenza necessaria, sono state messe a disposizione sei ambulanze e personale medico che rimarrà nel porto per l’intera giornata. Inoltre, sono stati destinati otto posti letto nelle pediatrie degli ospedali San Paolo di Bari, Altamura, Corato e Monopoli per i minori non accompagnati.

Sono stati anche avvertiti i reparti di ortopedia, oculistica e medicina per la presa in carico degli adulti. Il Policlinico di Bari ha altresì predisposto un servizio di assistenza sanitaria per i minori, che saranno i primi a sbarcare dalla nave insieme ai soggetti con necessità particolari.

L’arrivo della nave Geo Barents a Bari pone l’attenzione sulle sfide e le responsabilità che le istituzioni e la comunità devono affrontare nell’assistenza e nell’integrazione di questi migranti, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei minori non accompagnati.