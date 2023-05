Marco Camisani Calzolari, il guru del digitale in tour per l’Italia: a Martina Franca parlerà di intelligenza artificiale. Marco Camisani Calzolari eccentrico genio, tecnologico e filantropo dell’era moderna… presto a Martina Franca, a comunicarlo direttamente lui dalla sua pagina Facebook

Da qui ad agosto dovrò andare in Italia ogni 15 giorni per parlare a convegni aziendali e associazioni.

“Le prossime date saranno a Vicenza, Roma, Martina Franca, Biella, Bologna, Salerno e altre località.

Erano anni che non venivo in Italia così spesso, ma anche se sarà faticoso incastrare tutto con gli altri impegni qui a Londra, sarà bellissimo girare l’Italia. Non vedo l’ora.

I temi sono sempre legati a dove stiamo andando. Il futuro del digtale e l’Intelligenza Artificiale.

Alcuni sono eventi chiusi, interni alle aziende, ma per quelli aperti a tutti condividerò qui le date nel dettaglio, di volta in volta. Se vivi da quelle parti dimmelo così ci si incontra. MCC”

Marco Camissari Calzolieri è un esperto di comunicazione, autore, docente, imprenditore e personaggio pubblico italiano. Lavora nel mondo digitale da 30 anni e insegna Comunicazione all’Università. È autore di diversi saggi sul marketing e la comunicazione digitale ed è consulente di comunicazione per grandi aziende. È un pioniere del settore dal 1995 e ha fondato aziende di successo. Dagli anni 90 divulga cultura digitale attraverso i mass media.

Classe 1969, infanzia trascorsa tra Milano e la Liguria, da tempo cittadino britannico – vive a Londra – Marco Camisani Calzolari è impegnato nel settore digitale dal 1995, autore di diversi saggi sul marketing e la comunicazione digitale. Alcuni dei suoi libri includono “The Fake News Bible”, “Impresa 4.0”, “Pronto Soccorso Digitale” e “Escape From Facebook” efondatore diverse aziende di successo. Una di queste è Speakage, un’azienda che crea piattaforme di backend e App.

Marco Camisani Calzolari è un inviato di Striscia La Notizia dal 2017. In questa veste, parla di temi legati al mondo della tecnologia, dei social network, dei videogiochi e dell’innovazione. Ad esempio, ha fornito indicazioni su come riconoscere le trappole del web e come evitare truffe online.

