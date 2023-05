Moto contro auto sulla statale 172: muore un 22enne. Moto contro auto sulla statale 172: muore un 22enne. Si è consumata una tragedia sulla strada che unisce Fasano a Locorotondo.

Un tragico incidente si è verificato domenica sera intorno alle 19:30 (28 maggio) sulla strada statale 172 tra Fasano e Laureto, nel tratto che porta a Locorotondo (Bari).

I carabinieri della compagnia di Fasano stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.