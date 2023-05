Annalisa, Fedez e Articolo 31 in concerto per Road to Battiti. Road to Battiti tappa a Taranto con Articolo 31 Annalisa e Fedez. Road to Battiti è un tour musicale che porta la musica nelle piazze italiane in dieci tappe diverse.

Domenica 28 maggio sul palco a Taranto, in Piazza Castello, si sono esibiti tre grandi nomi della musica italiana: Annalisa, Fedez e Articolo 31.

È stata la loro prima volta insieme sul palco, per presentare il loro nuovo singolo “Disco Paradise” tra un tripudio di gente

Il concerto è stato un’esplosione di energia e divertimento, con i tre artisti che hanno regalato al pubblico uno spettacolo indimenticabileLa piazza era gremita di fan entusiasti, che hanno cantato e ballato al ritmo delle loro canzoni.

Annalisa ha aperto il concerto con la sua voce potente e dolce, interpretando i suoi successi come “Un domani”, “Dieci” e “Tutto quello che voglio”. Ha poi lasciato il posto a Fedez, che ha fatto scatenare la folla con le sue hit rap come “Magnifico”, “Prima di ogni cosa” e “Bella storia”. Infine, è salito sul palco il duo Articolo 31, composto da J-Ax e DJ Jad, che hanno fatto rivivere i loro classici come “Domani smetto”, “Ohi Maria” e “Tranqi Funky”.

Il momento clou della serata è stato quando i tre artisti si sono riuniti sul palco per cantare insieme il loro nuovo singolo “Disco Paradise”, una canzone dal ritmo contagioso e dal testo ironico.

Il pubblico ha accolto con entusiasmo la collaborazione tra i tre artisti, che hanno dimostrato una grande sintonia e complicità.

Road to Battiti tappa a Taranto con Articolo 31 Annalisa e Fedez è stata una festa incredibile, che ha portato la musica e la gioia nella città pugliese.