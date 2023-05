Il Bari si prepara per le semifinali playoff: un’occasione per conquistare la Serie A !

Il Bari si appresta ad affrontare il momento decisivo della stagione, con l’importante partita di questa sera allo stadio ‘Druso’ di Bolzano contro il Sudtirol, valida per l’andata delle semifinali playoff.

La promozione in Serie A attraverso gli spareggi rappresenta una novità degli ultimi vent’anni, introdotta nel 2004/05, e il Bari ha già partecipato a questa fase in tre occasioni, senza però riuscire a ottenere la vittoria finale.

Finora, il Bari ha disputato un totale di 5 partite in questa competizione, registrando una media di gol molto elevata nonostante risultati complessivamente non positivi: ben 12 reti, ovvero una media di 2,4 gol a partita.

Otto giocatori diversi si sono distinti nelle edizioni del 2014, 2016 e 2018. Al primo posto troviamo Galano, che è ancora di proprietà del Bari ma non è stato convocato per gare ufficiali da mesi. L’attaccante foggiano ha segnato per ben 3 volte, contro il Crotone nel turno preliminare del 2014, contro il Latina nella semifinale di ritorno del 2014 e contro il Cittadella nel turno preliminare del 2018.

Al secondo e al terzo posto, con due gol ciascuno, si trovano Joao Silva e Rosina. Il portoghese ha realizzato entrambi i gol nella stagione incredibilmente fallimentare, mentre il fantasista ha segnato nelle due amare eliminazioni del 2016 e 2018, rispettivamente contro il Novara e il Cittadella.

Allo stesso modo, con un gol ciascuno, si distinguono Cani, Nenè e Puscas, ma vale la pena menzionare anche i difensori Polenta e Sciaudone, rappresentanti unici del reparto difensivo e di centrocampo, che hanno segnato entrambi nell’edizione del 2014, conclusa con il doppio pareggio contro il Latina.

Il Bari si prepara dunque per le sfide cruciali dei playoff, nella speranza di conquistare la promozione in Serie A. L’obiettivo è complesso , ma la squadra è determinata a lasciare il segno e ad accedere alla massima categoria del calcio italiano.