Levante For: Successo strepitoso per la prima edizione dell’evento nerd !

Bari – Bilancio positivo per la prima edizione di Levante For, l’evento dedicato ai fan di fumetti, videogiochi e cosplay. La manifestazione ha riscosso un tale successo da far già pensare alla sua seconda edizione, prevista per il 25 e 26 maggio 2024. Durante i due giorni dell’evento, sabato 27 maggio e domenica 28 maggio, sono stati organizzati numerosi appuntamenti, incontri e concerti, tutti incentrati sul mondo nerd.

SUI SOCIAL MEDIA

La copertura sui social media di Levante For è stata estesa, raggiungendo quasi 6 milioni di utenti tra Facebook e Instagram. Questi numeri positivi si aggiungono alla soddisfazione degli espositori e di un pubblico numeroso, soprattutto composto da giovani, e al clima piacevole che ha accompagnato l’evento.

LA SODDISFAZIONE DELL’ORGANIZZATORE

Alessandro Ambrosi, presidente della Nuova Fiera del Levante, ha espresso grande soddisfazione per questa prima edizione di Levante For, che ha voluto fortemente. I numeri di visitatori registrati in questi due giorni hanno confermato la validità della sua idea.

Per la prima volta, il mondo nerd ha avuto l’opportunità di esplorare le ultime tendenze del settore, scoprire nuovi talenti e condividere la passione per i videogiochi, i fumetti, la musica e la tecnologia. I buoni risultati ottenuti hanno già proiettato l’evento verso la prossima edizione, con l’obiettivo di rendere Levante For un punto di riferimento importante per tutto il Sud Italia.