Torna Expolevante. L’appuntamento a bari dal 22 al 25 aprile Torna Expolevante dal 22 al 25 aprile alla Fiera del Levante di Bari. Una fiera dal format innovativo, un evento in cui aziende e fornitori di prodotti e servizi per il tempo libero presentano le loro ultime novità e offrono opportunità per i visitatori di scoprire, provare e acquistare prodotti relativi a hobby, sport, viaggi, intrattenimento e molto altro. Tra le novità di quest’anno il ritorno del

Salone della Nautica-Più di 2 mila mq dedicati a professionisti del settore marittimo, un’intera area che raduna cantieri, produttori di accessori, rivenditori di motori marini e l’intera filiera dei servizi. Un occasione per vivere un’esperienza emozionante per chiunque sia appassionato di vita in mare, un luogo ideale per fare networking e incontrare altri appassionati del mare o semplicemente ammirare da vicino delle vere opere d’arte.

E ancora Levante Pet, un settore dedicato ai nostri amici a quattro zampe dove ci sarà una grande varietà di attività per i visitatori come dimostrazioni di agility dog a cura di note scuole di agility, con esecuzioni di esercizi vari, simulazione di gare e coinvolgimento del pubblico presente con particolare riferimento ai bambini. La SICS scuola Italiana Cani Salvataggio, mostrerà i metodi di addestramento dei cani in acqua con dimostrazioni di salvataggio e, chiunque lo voglia potrà fare il battesimo dell’acqua ricevendone il relativo attestato il tutto naturalmente con l’ausilio di una piscina all’uopo installata. Sono infine previste dimostrazioni di esercizi di utilità e difesa sportiva (condotta, riporto vigilanza difesa ecc- ) naturalmente tenute da addestratori esperti ed altrettanto esperti figuranti.

Sport&Fitness – Spazi indoor e outdoor dedicati allo sport in collaborazione con il CONI , un settore dedicato a tutti gli appassionati di attività fisica e sportiva. Qui potrai trovare un’ampia gamma di discipline sportive rappresentate da associazioni e club provenienti da tutta la Puglia. L’obiettivo della fiera è quello di promuovere l’attività fisica come stile di vita salutare e divertente, e di sensibilizzare il pubblico sull’importanza dello sport.

E ancora Vintage Market Bari, giunto alla settima edizione, racchiuderà più di 100 espositori provenienti da tutta Italia di abbigliamento vintage, artigianato creativo, collezionismo, modernariato e remake fashion. Il tutto arricchito da varie attività come: laboratori per bambini, talk sulla moda e l’ecosostenibilità, dj set e band live.

Auto e Moto d’epoca – Un appuntamento molto atteso che offre l’opportunità di vedere da vicino alcuni dei veicoli più iconici e rari della storia automobilistica e motociclistica. Durante la fiera, gli espositori presentano una vasta gamma di automobili e moto d’epoca, dai modelli classici agli esemplari più rari e ricercati. Gli appassionati possono ammirare la bellezza e l’unicità di questi veicoli, apprezzandone la storia e l’evoluzione del design. Inoltre, la fiera delle auto e moto d’epoca offre l’opportunità di incontrare altri appassionati, scambiare informazioni e condividere la passione per il mondo dei motori. Ci sono anche molte attività collaterali come gare di velocità e di abilità.

Game e Modellismo– Ad Expolevante arriva un nuovo settore dedicato interamente al game e al modellismo. Il padiglione è a cura di Nine Tales, società specializzata dal 2017 in eventi tematici e di intrattenimento legati al mondo del fumetto, del gaming, del cosplay e della cultura pop in generale.

Lo spazio ospiterà mostre e attività legate al gioco sia analogico che digitale. Tra gli espositori figurano:

• Pokèmon Millenium, che organizzerà tornei dei migliori giochi Nintendo con postazioni Switch a

disposizione del pubblico, oltre che un’area dedicata al Pokèmon GCC, il gioco di carte

collezionabili;

• PugliaBrick, la prima associazione di appassionati e collezionisti LEGO® di tutta la Puglia che

allestirà una grande mostra di set e creazioni originali oltre che una vasta Area Gioco dedicata a

grandi e piccini in cui cimentarsi col gioco libero o con i laboratori che si terranno durante i giorni

dell’evento;

• Alc Mellon, che metterà a disposizione i propri giochi da tavola in versione classica e gigante

durante delle partite dimostrative a cui si potrà prendere parte;

• C.M.B. Centro Modellistica Barese; che riempirà il padiglione con le sue aree espositive di

modellismo statico e aree dimostrative di modellismo dinamico;

• Gaming Art & Lobby Egames; che firmeranno un’area gaming con postazioni pc e console a

disposizione del pubblico, tra tornei e singole partite dei giochi più in voga del momento;

• Bruum Escape; una vera e propria escape room su ruote per chi vorrà cimentarsi con indovinelli

e rompicapo.

Arredo degli spazi esterni– Ritorna un intero settore dedicato all’arredo degli spazi esterni. Accessori per spazi pubblici e privati, attrezzature per giardino e arredamento per personalizzare e valorizzare parchi e giardini, balconi e terrazze, spiagge e piscine, strade e piazze, aree relax o dedicate al divertimento.

Mobilità sostenibile, Antiquariato, Eventi e spettacoli, Luna park e Influencer ed ospiti

Torna Expolevante. L’appuntamento a bari dal 22 al 25 aprile

“Dal 22 al 25 aprile torna Expolevante una manifestazione che è sempre stata ben accolta dal territorio quest’anno arricchita dal gradito ritorno della Salone della Nautica. – dichiara Alessandro Ambrosi, presidente della Nuova Fiera del Levante. “Ė tra gli appuntamenti più importanti del Sud Italia anche perché si occupa di un settore strategico come quello della smart mobility fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e per il futuro delle comunità”.