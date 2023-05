E’ il Sudtirol l’avversario del Bari in semifinale dei play-off !

Il Südtirol si prepara ad affrontare il Bari in semifinale dei play-off di Serie B, dopo aver ottenuto una vittoria importantissima per 1-0 contro la Reggina. La partita è stata risolta da un gol di Daniele Casiraghi all’89° minuto, ma la sfida si è dimostrata molto combattuta e il Südtirol ha dovuto lottare duro per ottenere la vittoria.

Ora gli altoatesini si concentrano sulla sfida contro il Bari, che si preannuncia estremamente impegnativa anche per via della buona performance della formazione pugliese nelle precedenti partite contro il Südtirol. Il primo incontro si giocherà il 29 maggio a Bolzano, mentre il ritorno sarà il 2 giugno al San Nicola di Bari.

Il Bari avrà il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno, grazie alla posizione migliore in classifica, ma gli altoatesini sono determinati a dimostrare il proprio valore e a battere la squadra pugliese per ottenere il passaggio alla finale dei play-off. In caso di parità al termine degli eventuali supplementari, il vantaggio sarà del Bari, il quale avrà, inoltre, il diritto di disputare la finale in caso di ulteriore parità.

Intanto, la vendita dei biglietti per il ritorno è già un successo, con oltre 20.000 tagliandi venduti in soli tre giorni. I tifosi del Bari e del Südtirol si stanno preparando per assistere ad uno spettacolo sportivo di alto livello, pronto a regalare emozioni ed adrenalina sul campo.

Sarà una sfida avvincente e nessuno vuole perdersi l’occasione di essere presente sugli spalti del San Nicola, sia per sostenere la propria squadra del cuore, sia per godersi una partita di calcio di altissimo livello