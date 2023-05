Bari calcio: quali scenari societari?

L’edizione barese de “La Repubblica” ha fatto il punto sul futuro societario della squadra pugliese spiegando che la famiglia De Laurentiis potrebbe cedere il club anche senza la promozione in Serie A, quando sarebbe costretta a passare la mano a causa del regolamento sulla multiproprietà: “Non è da escludere che questo passaggio di consegne avvenga anche se il Bari non dovesse coronare il suo sogno. Il tema è molto sentito in città: nessuno ha dimenticato cosa è accaduto alla squadra biancorossa prima dell’avvento della nuova proprietà, una delle poche in Italia capace di coniugare i successi con la sana gestione dei conti”.

La notizia giunta come un fulmine a ciel sereno smuove gli animi dei tifosi biancorossi in un momento cruciale del campionato di cadetteria.

Infatti non è in bilico solo la possibile e augurata promozione in serie A ,ma anche la futura gestione societaria.

Sperando in un futuro fiorente e longevo di quello che, probabilmente, sarà il nuovo assetto societario, non ci resta che aspettare questo finale concitato di stagione per avere nuove -speriamo belle- notizie, in campo e non solo.