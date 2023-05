Attentato in via Cugini: Cosimo Nardelli ucciso sul marciapiede con 5 spari di arma da fuoco

Efferato omicidio ieri sera nelle strade buie di via Cugini. Colpito ripetutamente, con cinque proiettili. Un uomo sessantenne, Cosimo Nardelli, è stato assassinato la scorsa notte a Taranto, nelle vicinanze del centro città. L’omicidio è avvenuto intorno alle 21:30.

Secondo quanto si è appreso, la vittima era un noto criminale tarantino, condannato e da poco rilasciato dal carcere.



Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il sessantenne stava tornando a casa come ogni sera. Tuttavia, qualcuno lo stava aspettando, il suo assassino, con una pistola in mano.

I testimoni presenti sulla scena riferiscono che la vittima avrebbe parcheggiato il suo motorino di fronte all’ingresso del palazzo. L’incidente è avvenuto in prossimità del numero civico 7 di via Cugini, una zona di passaggio che porta al centro città. A breve distanza si trova l’accesso secondario al Mercato Fadini, molto frequentato durante le ore mattutine, ma abbastanza isolato di sera, anche grazie alla presenza imponente del muro anteriore al palazzo che lo scherma da occhi indiscreti.



Sfruttando l’oscurità, il killer o i killer hanno atteso la vittima. Quest’ultima ha lasciato il motorino, ha tolto il casco e si è trovata sotto una pioggia di proiettili, presumibilmente sparati da un’arma da fuoco. Poi gli assassini si sono dileguati. Nel frattempo, il sessantenne, ancora in agonia, è stato soccorso da un automobilista di passaggio che si è fermato e ha chiamato un’ambulanza. Nonostante la corsa frenetica verso l’ospedale, l’uomo è morto poco dopo il suo arrivo alla “Santissima Annunziata”.

Sul luogo del delitto si sono recati gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia e gli esperti della Scientifica, che hanno effettuato le indagini per ricostruire le tragiche fasi dell’attentato che ha portato alla morte di Nardelli. Attraverso la sua identificazione, è emerso che l’uomo era da poco tornato in libertà: stando alle prime informazioni, era stato condannato per un omicidio

