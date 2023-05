Le lucciole che illuminano il querceto al tramonto, uno spettacolo magico e fiabesco. Immagina di essere in Puglia, nella bella cittadina di Mottola, in provincia di Taranto. Qui, tra le colline della Murgia, si nasconde un tesoro naturale: il bosco di Sant’Antuono, che si estende per oltre 500 ettari.

Il bosco di Sant’Antuono, un tesoro naturale tra le colline della Murgia

È qui che, al calar del sole, puoi assistere a uno spettacolo magico: le lucciole che con le loro luci scintillanti fanno brillare il verde delle querce. Ti sembra di essere in una favola, dove le stelle si sono posate sugli alberi per farti compagnia.

Il contatto con la bellezza e l’armonia della vita nel bosco delle lucciole

Respiri l’aria fresca e profumata del bosco, ascolti i suoni della natura che si prepara al riposo notturno, ti senti in pace con te stesso e con il mondo. Il bosco delle lucciole è un luogo incantato, dove puoi ritrovare il contatto con la bellezza e l’armonia della vita.