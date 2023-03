Il Sen. Turco e i lavori di Nave Cavour

“La decisione di Fincantieri e Ministero della Difesa in merito al trasferimento da Taranto a Palermo, a partire da metà maggio, delle attività di manutenzione della portaerei Cavour, nave Ammiraglia della Marina Militare italiana, desta non poche preoccupazioni. Ciò avrebbe un pericoloso impatto economico e occupazionale che ricadrebbe sul sistema delle imprese navalmeccaniche di Taranto, che avevano eseguito tali attività negli ultimi anni. Le conseguenze di tale trasferimento produrrebbero danni di decine di milioni di euro per le imprese dell’indotto, di cui molte, come segnalato dalle parti sociali, avrebbero esaurito la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali, con il rischio di chiusura per diverse aziende e di una crisi occupazionale ulteriore per un territorio come quello di Taranto, già provato da annose e drammatiche vertenze. Nel corso degli anni del Governo Conte II, e precisamente negli anni 2019-2020, l’Arsenale Militare di Taranto ha registrato il record di crescita manutentiva in termini di tonnellaggio complessivo, con altre 7 unità navali di prima linea, tra cui le portaerei Cavour e Garibaldi. A questi risultati si deve anche aggiungere l’affidamento all’Arsenale di Taranto, avvenuto nel corso del Governo Conte II, per adeguare l’Ammiraglia ad accogliere gli F-35. Importanti sono i riflessi economici sulla città di Taranto, grazie alle sinergie, già sperimentate con successo, tra Arsenale, indotto locale e industria nazionale (Fincantieri e Leonardo).



Il Sen. Turco e i lavori di Nave Cavour

Questo modello andrebbe replicato anche in futuro. Per questo motivo ho depositato un’interrogazione parlamentare a risposta orale in Commissione al Ministro della Difesa, per chiedere non solo le ragioni alla base di tale scelta, ma anche quali misure si intendano adottare affinché le conseguenze di tali scelte non ricadano pesantemente su lavoratori e imprese”. Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente M5S.



Roma, 23 marzo 2023



Sen. Mario Turco

Vicepresidente M5S