La Prisma Volley perde 3-0 a Cisterna

A Cisterna di Latina la Top Volley si aggiudica il match contro la Gioiella Prisma Taranto valido per la seconda giornata dei preliminari per il 5 posto per 3-0 (25-21, 25-21- 25-17).

Un match giocato a tratti dagli ionici, con un buon punto a punto almeno per i primi due set, con Alletti impiegato in posto 4 a causa dell’indisponibilità di Andreopoulous, e con la regia di Cottarelli e Pierri come libero. Poi la Top Volley fa valere la sua superiorità, dominando ampiamente nel terza parziale, trascinata da Dirlic e Sedlacek.

Nonostante la sconfitta, ottima occasione per le seconde linee di assaporare il campo, con Ekstrand nel ruolo di opposto che tenta il tutto per tutto.



Le parole del regista Cottarelli: ”Sapevamo sarebbe stato difficile, tanti ragazzi avevano giocato poco durante l’anno e si è visto, siamo anche in un momento di emergenza in cui mancano alcuni giocatori, abbiamo potuto riassaporare il campo e fatto vedere alcune cose buone. Mettendoci nei panni sia di Alletti che di Ekstrand so che non è stato facile perché hanno giocato non nei loro rispettivi ruoli e hanno dimostrato di sapersi adattare e sono sicuro che miglioreranno senz’altro nelle prossime partite”.