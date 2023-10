Bcc Tecbus Castellana Grotte soccombe a Reggio Emilia

Nella terza giornata del campionato di serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, la Bcc Tecbus Castellana Grotte ha affrontato la Conad Reggio Emilia al Pala Grotte di Castellana. La partita è terminata con una vittoria per Reggio Emilia con un punteggio di 1-3 (16-25, 17-25, 25-23, 34-36).

La Bcc Tecbus Castellana Grotte ha iniziato la partita con una sfida difficile contro gli emiliani. Anche se hanno perso i primi due set, la squadra di Castellana ha provato a rimontare, vincendo il terzo set con prestazioni eccezionali da parte di alcuni giocatori, tra cui Bermudez e Cianciotta. Nel quarto set, la partita è stata punto a punto, ma Reggio Emilia ha alla fine ottenuto la vittoria.

L’allenatore della Bcc Tecbus Castellana Grotte, Simone Cruciani, ha commentato che nonostante l’assenza di Alessandro Fanizza a causa di un infortunio alla caviglia, la squadra ha dato il massimo e sta crescendo. Hanno riconosciuto i pro e i contro di avere una squadra giovane.

Il giocatore Nicola Cianciotta ha sottolineato che a tratti la squadra non è riuscita a esprimersi al meglio, ma hanno dimostrato di essere un gruppo di giocatori che non si tirano indietro e che non si arrendono nemmeno nelle difficoltà.

La partita è stata caratterizzata da momenti in cui i giocatori di Reggio Emilia, come Marks e Mariano, hanno mostrato prestazioni di alto livello. Nonostante la sconfitta, la Bcc Tecbus Castellana Grotte sembra essere sulla strada giusta nella sua crescita come squadra. F:L.