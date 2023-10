CiaoTickets official supplier della New Mater Volley Castellana Grotte

La ticketing company è il nuovo fornitore ufficiale della società gialloblù per i servizi di biglietteria. Su ciaotickets.com già possibile acquistare l’abbonamento per la stagione 2023/2024 e i biglietti per le prime tre gare interne di campionato.

CiaoTickets è il nuovo fornitore ufficiale della New Mater Volley Castellana Grotte, società iscritta al campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, per i servizi di biglietteria.

La giovane e dinamica ticketing company, che ha sede legale ed operativa in provincia di Pescara, è leader in Italia nei servizi di biglietteria a norma SIAE conto terzi. CiaoTickets è il partner ideale degli organizzatori di eventi spettacolistici e di intrattenimento. Si pone come titolare di sistema al servizio di una pluralità di organizzatori. Annovera tanta esperienza e centinaia di clienti soddisfatti, nello specifico società sportive, teatri, discoteche, bowling, go kart, parchi, mostre, musei, organizzatori di concerti e festival, ai quali fornisce servizi integrati per la gestione della biglietteria con svariate soluzioni.