Vela – Classe Open Skiff – Albanese e Convertino parteciperanno alla Coppa Campioni

Sono Manuel Albanese e Alessandro Convertino, le giovani promesse della vela tarantina che il prossimo fine settimana parteciperanno alla Coppa dei Campioni della Classe Open Skiff a Santa Marinella in provincia di Roma. Entrambi i velisti sono classe 2012, tesserati FIV presso la Lega Navale Italiana sez. Taranto, hanno già conquistato diversi podi in competizioni di livello nazionale. In occasione di questo grande evento a gareggiare saranno i dieci migliori atleti di ogni categoria. Le regate di Santa Marinella (RM) concludono una serie di gare svolte su tutto il territorio nazionale tra marzo ed ottobre. Albanese e Convertino sono indicati dagli addetti ai lavori tra i favoriti della categoria under 12 e nella trasferta capitolina saranno seguiti dal coach Giacomo Muolo che li ha avviati all’affascinante sport della Vela. La formula utilizzata nelle regate, già ampiamente sperimentata negli ultimi anni nelle prove della Coppa dei Campioni Open Skiff, sarà quella delle 10 prove consecutive nel tempo target di 10-15 minuti.

Queste le dichiarazioni dell’altro coach della LNI sez. Taranto Gianfranco Muolo: “E’ un onore ricevere la convocazione di atleti così giovani ad una manifestazione che vede confrontarsi in mare i più bravi della loro categoria. Questa è una di quelle notizie che ti ripaga di tutti i sacrifici che si fanno “insieme” alle loro famiglie, per vederli crescere, sportivamente e non solo”