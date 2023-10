U.S. Lecce – Riparte il campionato

È ripresa questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA la preparazione dei giallorossi. Il tecnico D’Aversa ha potuto contare su Faticanti e Touba, mentre il resto dei convocati con le rispettive Nazionali rientreranno in sede nelle prossime ore. È tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo Banda mentre proseguono nel lavoro personalizzato Blin e Dermaku. Per la giornata di domani è in programma un allenamento al mattino sempre sul campo dell’Acaya.

