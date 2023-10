U.S. Lecce Faticanti e Touba domani agli ordini di Mister D’Aversa

Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico D’Aversa, la squadra riprenderà la preparazione domani mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista del prossimo impegno che vedrà i giallorossi impegnati ad Udine, lunedì alle ore 18:30 al Bluenergy Stadium.



In questa finestra dedicata agli impegni delle Nazionali, sono stati 10 i giallorossi convocati: Berisha, Borbei, Burnete, Dorgu, Faticanti, Krstovic, Rafia, Ramadani, Smajlovic e Touba.

Nella seduta in programma domani mattina, il tecnico D’Aversa riavrà già a disposizione Faticanti e Touba, rientrati in sede.