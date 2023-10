La conferenza stampa di D’Aversa U.S. Lecce

U.S. Lecce: Conferenza stampa di mister Roberto D’Aversa vigilia di Lecce – Torino – YouTube

Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, riflettono un senso di soddisfazione per il posto in classifica, ma al tempo stesso mettono in evidenza la sua volontà di non dare eccessiva importanza alla posizione in classifica. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa, che ha permesso al Lecce di superare temporaneamente il Milan, D’Aversa sembra voler enfatizzare l’importanza delle prestazioni della squadra più che il piazzamento in classifica.

Questo atteggiamento potrebbe essere dovuto alla volontà di evitare una pressione eccessiva sulla squadra e di mantenere una mentalità concentrata sul miglioramento costante. In altre parole, D’Aversa sembra credere che il successo in classifica sia il risultato di prestazioni di alta qualità sul campo, e quindi il secondo posto è “meritato” a causa delle prestazioni della sua squadra. La sua dichiarazione riflette una mentalità incentrata sul lavoro e sul rendimento, piuttosto che sull’obiettivo finale della classifica. F.L.