Nove talenti tarantini per il Premio “Taranto 2 mari di Talenti”

Torna il Premio “Taranto 2 mari di Talenti” che si terrà, partire dalle ore 19.30 di venerdì 20 ottobre, presso il Teatro Orfeo di Taranto, in una serata che, presentata da Mauro Pulpito, vedrà premiare nove eccellenze tarantine che si sono affermate a livello nazionale e internazionale.

Giunto alla seconda edizione, il Premio “Taranto 2 mari di Talenti” è organizzato da Taranto 25 e gode del patrocinio del Comune di Taranto, BCC San Marzano di San Giuseppe, Taranto Cruise Port, Tecnopolis e Rai Puglia.

Annunciando l’evento Fabio Tagarelli, presidente di Taranto 25, ha spiegato che «il Premio “Taranto 2 mari di Talenti” rientra in un percorso che da tempo ci vede impegnati nella valorizzazione e nella promozione, nonché nel sostegno, dei tanti talenti che il nostro territorio esprime in ogni settore».

In questa seconda edizione del Premio “Taranto 2 mari di Talenti” saranno premiati, in una serata che si annuncia ricca di sorprese, nove talenti tarantini che si sono affermati, anche a livello globale, in ambiti diversi: bioingegneria, biologia sintetica, arte pittorica, arte teatrale e cinematografica, consulenza aziendale, innovazione ecologica, sport e letteratura.

«Con la premiazione di queste nove autentiche eccellenze – ha poi detto il Presidente Fabio Tagarelli – Taranto 25, oltre che riconoscere pubblicamente le loro competenze e capacità, vuole anche lanciare un forte messaggio di speranza e incoraggiamento a favore dei tanti giovani talenti della nostra terra: l’impegno e la determinazione vengono premiati dal successo! Per la comunità tarantina il Premio “Taranto 2 mari di Talenti” vuole invece rappresentare un momento di riflessione e di stimolo per realizzare iniziative condivise a sostegno dei nostri giovani talenti per permettere loro di affermarsi, proprio come hanno fatto i nove premiati».