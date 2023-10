Primo turno infrasettimanale per la serie A2: la Bcc Tecbus a Pineto

Mercoledì 1 novembre 2023, alle ore 18, la serie A2 Credem Banca torna in campo: per i ragazzi allenati da coach Cruciani subito la possibilità di riscattare la doppia sconfitta interna con Cantù e Reggio Emilia.

Primo turno infrasettimanale per il campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile: mercoledì 1 novembre 2023 alle ore 18 tutte le 14 squadre della seconda serie di volley saranno in campo per la quarta giornata del torneo. Per la Bcc Tecbus Castellana Grotte di coach Simone Crucianisubito la possibilità di riscattare l’inizio difficile e la doppia sconfitta interna di fila rimediata con Cantù e Reggio Emilia. I gialloblù, infatti, saranno impegnati al Pala Volley Santa Maria, sul campo di casa della Abba Pineto.

Da una parte una formazione, il Pineto, che ha iniziato la stagione con due vittorie e lo stop dello scorso turno sul difficile campo del Siena. Dall’altra una squadra, la New Mater, che è tra le tre compagini a non aver ancora vinto in questo campionato. Segnali di crescita sono arrivati dall’ultima sfida casalinga con Reggio Emilia, anche se i gialloblù restano penultimi con zero punti.

In Abruzzo, ora, contro gli ex Paolo Luigi Di Silvestre (301 punti in 26 presenze la scorsa stagione in Puglia) e Matteo Paris (in maglia Bcc, in Superlega, nella stagione 2017/2018) e contro una delle squadre neopromosse, però, la necessità di cambiare passo e trovare i primi punti e la prima affermazione del campionato.

Seppure di fronte ci saranno due piazze con trascorsi anche importanti nel panorama della pallavolo nazionale, non ci sono precedenti per la New Mater a Pineto: una sfida inedita che rende il mercoledì di Ognissanti più affascinante e incerto. Così come in dubbio resta il regista della Bcc Tecbus Alessandro Fanizza, out contro Reggio Emilia, per una caviglia in disordine: da valutare le sue condizioni nell’immediato pregara.

“La trasferta di Pineto sarà sicuramente ostica – ha commentato alla vigilia il libero Leo Battista, capitano dei gialloblù, alla prima stagione con la New Mater Volley, dopo i tre anni in serie A2 con la Materdominivolley.itCastellana e dopo essere di fatto cresciuto nell’Accademia Mater – Noi dobbiamo ripartire dal terzo e dal quarto set giocati contro Reggio. Abbiamo le caratteristiche per farlo. In più dovremo entrare in campo con la giusta determinazione perché il loro campo non è affatto semplice e Pineto, nonostante sia una neopromossa, ha allestito comunque una squadra di alto livello. Sono una società ambiziosa, ma anche noi abbiamo le giuste motivazioni per far bene. Mi aspetto una battaglia sportiva”. F.L.