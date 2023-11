Bcc Tecbus Castellana Grotte – Arriva la capolista imbattuta Grottazzolina

Servirà un’impresa alla formazione allenata da Simone Cruciani per dare continuità alla prima vittoria stagionale conquistata a Pineto: al Pala Grotte domenica 5 novembre 2023, alle ore 18, ci sarà la formazione di Ortenzi prima in classifica con 11 punti.

Servirà una vera e propria impresa alla Bcc Tecbus Castellana Grotte per dare continuità alla prima vittoria stagionale, conquistata mercoledì sera, nel turno infrasettimanale del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, sul campo del Pineto.

In un torneo che sta proponendo da subito un calendario avvincente e particolarmente intenso, si torna in campo già domenica 5 novembre 2023: alle ore 18 al Pala Grotte la formazione allenata da Simone Cruciani affronterà la capolista Yuasa Battery Grottazzolina.

Imbattuta, reduce da 4 successi nelle prime 4 giornate di campionato, guidata dagli ex Cubito, Marchisio e Cattaneo, la compagine allenata da Ortenzi è prima con 11 punti e arriva in Puglia con il chiaro obiettivo di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi. Intento, peraltro, condiviso dalla Bcc Tecbus che a Pineto ha conquistato i primi due punti stagionali al termine di un match di grande carattere e grazie ad una entusiasmante rimonta.

Due i precedenti tra New Mater e Grottazzolina, entrambi nel 2022: due successi per i gialloblù capaci di vincere lo scorso anno alla prima giornata a Grottazzolina e nel primo turno del girone di ritorno al Pala Grotte (3-0 il risultato finale). Quella di domenica, però, si annuncia una sfida tutt’altro che agevole, un match in cui servirà anche e soprattutto la componente ambientale.

“Stiamo lavorando duramente per far crescere, partita dopo partita e allenamento dopo allenamento, questi ragazzi, questo gruppo, questa squadra e questo progetto – ha commentato Michele Miccolis alla vigilia della partita – Ci auguriamo che domenica anche la risposta del Pala Grotte e degli appassionati di volley castellanesi possa essere adeguata e che, tutti insieme, si possa andare a caccia di un risultato che sarebbe importantissimo per la nostra stagione. Siamo un gruppo giovane che, però, a Pineto, ha già dimostrato di non abbattersi nelle difficoltà e non aver paura di confrontarsi con chiunque. Siamo fiduciosi che si possa vivere una grande serata di sport, anche e soprattutto grazie al nostro pubblico ed al nostro gruppo ultras che domenica scorsa ha saputo sostenere la squadra al meglio, come sempre fanno da tanti anni”. F.L.