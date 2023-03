SOS di soccorso alla Capitaneria: “Stiamo affondando”

Intervento questa notte da parte dei militari della Guardia Costiera di Vieste che, sotto il coordinamento del 6^ m.r.s.c. della direzione marittima di Bari, sono intervenuti per prestare soccorso a due pescatori in difficolta’ nel tratto di mare a nord del porto di Vieste.

L’emergenza, scattata intorno alle ore 22, riguardava l’affondamento di un peschereccio della marineria di Manfredonia nei pressi della scogliera antistante la Torre di Guardia in localita’ “Porticello” nel comune di Vieste.

Sul posto dirigevano immediatamente due motovedette unitamente ad una pattuglia terrestre. Fortunatamente i due marittimi, stante anche la vicinanza del punto del naufragio dalla costa, riuscivano a raggiungere la riva autonomamente e dove venivano assistiti dal personale militare intervenuto. I due malcapitati, nonostante il grande spavento, non necessitavano di particolare assistenza sanitaria.

Al momento sono in corso da parte dell’autorita’ marittima le attivita’ di polizia per accertare le cause e le eventuali responsabilita’ del sinistro causato verosimilmente dal contatto tra lo scafo e un basso fondale che portava all’affondamento del motopesca.

Al momento sono in corso le operazioni per mettere in sicurezza l’area interessata dall’affondamento e dalle prime verifiche sembrerebbe scongiurato un danno per l’ambiente marino e costiero.