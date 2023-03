Arresti eccellenti a Bari. I carabinieri, su disposizione della Procura, hanno eseguito un ordinanza di carcerazione

Tredici gli indagati per falso in atto pubblico, accesso abusivo a sistema informatico, detenzione e diffusione di codici di accesso a servizi informatici.

Due gli arrestati, un tenente colonnello medico dell’aeronautica e la sua collaboratrice, posti ai domiciliari, per altri 7 è stato disposto l’obbligo di firma, per 4 divieto di esercitare la professione per dodici mesi.

Arresti eccellenti a Bari

Secondo gli inquirenti i reati sono stati commessi in Puglia ed in Veneto.

I 13 avrebbero emesso falsi certificati medici per il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida, dichiarando il possedere dei requisiti psicofisici previsti dalle norme.

Coinvolti titolari di Scuola guida e agenzie per il rilascio di pratiche automobilistiche

In alcuni casi le visite mediche non erano state nemmeno effettuate.

Il medico, secondo quanto emerso dalle indagini, delegava la sua collaboratrice o i titolari delle agenzie e scuole guida senza effettuare le visite mediche.

A loro si rivolgevano i soggetti a cui altre agenzie non avrebbero concesso le autorizzazioni, traendone un illecito profitto