“Zio” Michele Misseri ottiene lo sconto della pena

Per aver occultato il corpo della nipote, Sarah Scazzi la 15enne di Avetrana uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010, lo zio, Michele Misseri, era stato condannato a 8 anni di carcere. Ma Misseri, grazie al decreto “svuota carceri”, ha ottenuto uno sconto della pena pari a 41 giorni.

“Zio Michele, così il 68enne è conosciuto per i tristi fatti di Avetrana, attualmente è detenuto presso il carcere di Lecce. Misseri vive in una cella in cui ciascun detenuto ha a sua disposizione meno di 3 metri quadrati; la cella, poi, non è dotata né di doccia né di acqua calda.

