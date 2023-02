Chiara Ferragni e gli ori con un po’ di MarTA sulle spalle

Chiara Ferragni ha portato sé stessa sul palco di Sanremo, anche grazie alle emozioni e alle esperienze di vita della influencer.

Nell’ultima serata, ha scelto l’oro. Quando si parla di ori antichi, si è obbligati a pensare agli “Ori di Taranto”, custoditi nel “MarTa”, Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

Ma ai più attenti, non deve essere sfuggito che Chiara abbia scelto una sorta di oro antico sul suo corpo, per sfilare durante la Kermesse musicale più importante italiana. Perché scriviamo questo? Ma è semplice.

Fra le sue esperienze, la Ferragni, oltre agli Uffizi di Firenze, ha visitato, attentamente, il MarTa di Taranto. Chiara Ferragni venne a Taranto nell’estate del 2020, come prima tappa del suo tour regionale, in compagnia di Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior.

Non si limitò a fare l’ospite, ma colse l’occasione per “supportare le bellezze di Puglia con “Dior“. Girò anche uno spot in merito. Nel link che segue, vi ricordiamo il momento. «Visita al Museo, nuovo» – Pugliapress – Quotidiano online