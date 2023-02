Brindisi – un centro accoglienza per nulla accogliente. Nel dormitorio comunale situato in via Provinciale San Vito, a Brindisi, sono luce e senza acqua calda.

Da una settimana gli ospiti del dormitorio comunale per migranti sono luce e senza acqua calda. Nel periodo più freddo dell’anno, con temperature estremamente rigide, si tratta di un grosso disservizio per 100 persone ospitate all’interno della struttura.

Il vero problema è che gli ospiti devono uscire e tornare forse in strada, per poter intervenire.

Si ha necessità che gli ospiti escano per fare i lavori.