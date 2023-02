SIOT E VNOT 2023. Si è percorsa la gara podistica 2023. Siot e Vnot non è altro che una andata ed un ritorno tra due comuni della nostra splendida Puglia. Nulla di che se non si immagina l’importanza dell’evento, la bellezza del luogo e la passione dei partecipanti, atleti e non.

Accorsi in tantissimi, in realtà non hanno gareggiato, hanno festeggiato. Da Martina Franca a Locorotondo. Immagina il freddo e pensa al calore emanato da tutti i partecipanti.

16 km gara Fidal

16 Km liberi

13 km camminata

1810 in gara ed oltre 850 iscritti per la camminata non competitiva. Francesco Quarato atleta di Massafra ha vinto la quinta edizione di Sciòt e vnòt in 56’58”

Siot e Vnot 2023

SIOT E VNOT 2023. Nella vita, come nello sport, per raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo metterci molta costanza, impegno e fatica, quindi tanta motivazione e capacità di non arrenderci mai davanti agli ostacoli che incontriamo. Spesso, la differenza tra chi arriva al traguardo e chi no si trova proprio nel livello di determinazione dettato da uno stato mentale che va allenato esattamente come il resto del corpo. Ma lo sport è l’unico spettacolo che è sopratutto puro divertimento.

Per ogni individuo, lo sport è una possibile fonte di miglioramento interiore.

Correre e camminare, andare e venire, vincere e perdere il tutto Siot e Vnot.

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno.