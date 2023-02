Mesagne è la prima Capitale della Cultura di Puglia. Il riconoscimento arriva dalla Regione Puglia per premiare le città pugliesi vincitrici o finaliste della competizione promossa dal Ministero della Cultura.

L’emblema dell’attenzione che la Regione ha ritenuto di palesare per un settore cruciale nella vita di ogni comunità, con un gesto splendidamente plateale giunto a meno di un anno dall’entusiasmante esperienza che ha visto la Città di Mesagne concorrere da protagonista per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2024. Titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2024 assegnato alla città di Pesaro.”Capitale cultura di Puglia” e un premio del valore di 300mila euro.

La premiazione dell’aspetto, quello del bene comune, aperto al dialogo, al confronto. E all’occorrenza, se particolari situazioni dovessero richiederlo, del conforto. In un tempo complicato come il nostro, che ritrova il senso l’ago sull’agire sull’uomo. Quando all’uomo viene restituita la centralità che merita e di cui necessità. Centrale la speranza da dare ai giovani e alle famiglie in difficoltà. L’aiuto per veder crescere sereni i nostri bambini. È centrale il sostegno offerto ai nostri anziani, per non farli invecchiare soli. È centrale la maggiore fiducia nelle donne, per la capacità che hanno di aggiungere valore in una società ancora troppo ancorata a pratiche che ne limitano le potenzialità.

Mesagne è la prima Capitale della Cultura di Puglia. Capitale della Cultura, tratta di principi ben instillati nell’animo e nelle abitudini dei nostri nonni e dei nostri padri, che alle avversità della vita e della storia hanno saputo reagire garantendo quotidiana dedizione agli affetti e al lavoro.