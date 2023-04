Cade da impalcatura, operaio in prognosi riservata Un operaio edile di 54 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Perrino di Brindisi a causa di un incidente sul lavoro in contrada Colmami-Paradiso a Mesagne. L’uomo dipendente di un’impresa edile, stava lavorando su un’impalcatura, per cause che sono in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto ed è in gravi condizioni.

Sul posto, assieme a Carabinieri e Polizia di Stato, sono intervenuti gli Operatori sanitari del 118, il personale dello Spesal e la Polizia Locale per accertare le cause dell’incidente. Il cantiere è stato sottoposto a sequestro. L’uomo è ricoverato nel reparto di neurochirurgia.