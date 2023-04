Il circuito musicale per costruire la prevenzione del tumore a Castel del Monte Giovedì 27 aprile alle ore 18.00 a Castel del Monte in Andria, andrà in scena un concerto a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori – LILT Associazione Metropolitana di Bari (Presidente avv. Marisa Cataldo). L’evento, organizzato in collaborazione con la Brigata meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, è finalizzato a una raccolta di fondi in favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

La serata sarà dedicata al sostegno di un servizio che LILT offre quotidianamente ai malati di tumore soli o in difficoltà economiche e sociali: l’accompagnamento alle terapie chemio e radioterapiche, un’attività preziosa per la qualità della vita dei pazienti, gestita con l’aiuto dei volontari dell’associazione.

Il circuito musicale per costruire la prevenzione del tumore a Castel del Monte

L’esecuzione sarà diretta dalla Banda della Fanfara della Brigata Pinerolo, dalla Banda Musicale del Centro di Mobilitazione Meridionale del Corpo Militare della Croce Rossa e dagli studenti del Conservatorio di Musica ‘Niccolò Piccinni’ di Bari. I musicisti si esibiranno in un vasto e diversificato repertorio, spaziando dalla musica classica alle colonne sonore di celebri film passando attraverso la musica leggera e i brani della tradizione italiana. Saranno diretti, in ordine alfabetico, dal prof. Michele Dilallo, dal 1° Luogotenente Carlo Resta e dal prof. Antonio Tinelli. A seguire, cena a buffet.

All’evento parteciperà il presidente nazionale della LILT, prof. Francesco Schittulli. E’ altresì prevista la presenza del cav. Francesco Maldarizzi, presidente della Maldarizzi Automotive Group SpA, il quale donerà una autovettura alla LILT Bari che sarà utilizzata per il trasporto dei pazienti.

E’ fondamentale per le istituzioni sostenere le associazioni che lavorano in questa direzione e promuovere le iniziative necessarie a far conoscere ai cittadini come prevenire, curare e soprattutto affrontare il difficile percorso che ogni patologia impone al paziente. I dati ci dicono che in Italia ogni giorno si scoprono mille nuovi casi di cancro, ma per fortuna migliorano le percentuali di guarigione. Ma bisogna intervenire presto. Attualmente i programmi di screening mammografici, per esempio, per la prevenzione del tumore al seno, diagnosticano in forma anticipata circa 6mila casi di tumori all’anno. Per questo va rafforzata l’alleanza tra politica, istituzioni, associazionismo e scienza, così da migliorare la rete dei servizi socio-sanitari.