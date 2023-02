Supereroi le lacrime dietro un fiore. Mr.Rain, ovvero colui che ha regalato la più bella esibizione in quel di Sanremo.

Con “Supereroi“, questo ragazzo ha nuovamente dimostrato quanto si possa essere attuali come rapper senza per forza ostentare lusso sfrenato e/o usare parole volgari ogni 2×3 all’interno dei propri testi, regalando emozioni vere con parole vere.

Un’altra poesia accompagnata da una melodia tanto delicata quanto dolce, esattamente come gli occhi di questo grande artista che mi auguro continui su questa strada.

La capacità di affrontare paure e avversità unendo le nostre forze. Superare gli ostacoli come supereroi.

Supereroi le lacrime dietro un fiore. Cara bambina del coro di Mr.Rain , alla fine dell’esibizione, sei scoppiata a piangere. Sei stata il momento più vero e tenero di tutto il carrozzone messo su all’Ariston. L’ unico, forse, sicuramente uno dei pochi.

Cara bambina che ti sei commossa nascondendo le lacrime dietro un fiore, vorrei solo dirti che piangere fa bene, che commuoversi fa bene, che emozionarsi fa bene.

Spero che da grande sarai fiera di non nasconderti, di non nascondere gli assalti del cuore, che non è debolezza essere fragili, che non è una colpa essere sensibili.

Cara bambina, sei stata tu il messaggio più potente: che riuscire nella vita, non è avere successo, soldi e fama, ma è non tradire mai la propria essenza, è non soffocare mai il lato gentile, crescere restando tremendamente umani.