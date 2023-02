Il Brindisi si prepara per il Lavello

Allenamento mattutino per i biancazzurri di Mister Danucci in vista del match di Domenica 12 Febbraio con il Lavello.

La squadra ha svolto delle esercitazioni tecnico-tattiche per poi concludere la seduta odierna con una partitella in famiglia.

SSD Brindisi comunica che saranno 500 i posti disponibili per il settore ospiti per il match di Lavello in programma domenica 12 Febbraio alle ore 14.30 presso lo Stadio comunale “Lorusso” di Venosa (PZ), valido per la ventitreesima giornata di Campiona di Serie D Girone H.

Il costo dei ticket è di 8 euro (esclusi i diritti di prevendita) ;

I biglietti potranno essere acquistati online sul sito https://www.ciaotickets.com/biglietti/lavello-brindisi-calcio .

Domenica i botteghini del settore ospiti resteranno chiusi.