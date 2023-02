Accoltellata una donna in un Caf a San Severo. Un uomo presentatosi in un Caf, per chiedere un certificato ad una impiegata, ha assalito la donna, senza motivo apparente.

Estratto un coltello l’ha ferita al volto, tra lo sgomento dei presenti.

Intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini del commissariato locale che hanno immobilizzato l’uomo e tradotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.