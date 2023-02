Non è mai troppo tardi per lavorare, assunto a 61 anni Nella nostra società il lavoro riveste una funzione identificativa, oltre a generare reddito, rappresenta uno scoglio spesso “insuperato”.

Non è facile far capire che un 60enne può essere portatore di valore aggiunto e può rivelarsi una risorsa al pari di ogni altro lavoratore. Ovviamente deve essere messo nelle condizioni di potersi esprimere al meglio, secondo le proprie capacità e i propri limiti. Gli inserimenti fatti a caso non funzionano. In sostanza non si può mandare una persona allo sbaraglio, magari in un ambiente diffidente (se non ostile), a svolgere una mansione che non è in grado di svolgere.

La ricerca di un posto di lavoro, che come previsto per legge dovrebbe trovare positiva soluzione, ha avuto successo questa volta. I tentativi di reinserimento precedentemente, sono sempre falliti. Per questo motivo, Vito Pipoli un 61enne di Fasano, ha risposto all’appello della Plastic Puglia dell’imprenditore monopolitano Vitantonio Colucci.

Ripartire dalla Plastic Puglia, trovare un lavoro, per essere autonomo e vivere la vita senza troppi affanni.

L’imprenditore Vitantonio Colucci aveva lanciato un appello sui media locali e nazionali in quanto non riusciva a reperire personale specializzato. Questa volta l’ha trovato, il 61enne è stato assunto.

Non è mai troppo tardi per reinventarsi, scoprire nuove strade e cogliere nuove opportunità. Del resto, ci sono persone che vivono per lavorare e non faranno altro fino alla fine dei loro giorni.