Puglia – il nuovo trend – Coppie del fine settimana. Il nuovo tipo trend relazionale di rapporto. Non parliamo amori del fine settimana che aiutano a staccare la spina, che durano 48 ore e poi sfumano di tacito accordo. Coppie del fine settimana, quei partner con cui ci si lega solo per il sabato e la domenica. Non avendo molto tempo da dedicare agli incontri durante i giorni feriali, chi segue il nuovo trend decide di vedersi solo nel fine settimana. Hanno tra i 25 e i 35 anni e viaggiano con frequenza, alloggiano in hotel o in masserie per rilassarsi dallo stress settimanale. Cercano i migliori percorsi per disintossicarsi dalla vita quotidiana.

Puglia – il nuovo trend – Coppie del fine settimana. Una specie di colpo di fulmine continuo. Un vantaggio è che, avendo così poco tempo da condividere con il partner, entrambi danno il meglio di sé. Tra i 25 e i 35 anni si evita di perdere tempo in discussioni assurde, lasciando da parte i conflitti per godere al massimo del tempo a disposizione. Non esiste infedeltà e il risciò di rottura è quasi nullo.

Per sigle o separati si condividono il letto, i pasti e il tempo, paragonabile alla vita quotidiana di una coppia che vive nella stessa casa ma non deve affrontare le responsabilità. Una relazione un po’ superficiale che forse lascia intravedere solo qualche dettaglio.

Il trend è Spensieratezza.