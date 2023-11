Proposta di matrimonio romantica al liceo di Peschici con l’aiuto degli studenti

Nella tranquilla cittadina di Peschici, nel cuore del Foggiano, si è svolta una proposta di matrimonio alquanto insolita.

Un docente di un liceo locale ha deciso di chiedere alla sua collega di sposarlo, coinvolgendo gli studenti in un gesto che ha toccato il cuore di tutti.

La sorprendente proposta è stata immortalata in un video che, una volta pubblicato su TikTok, ha rapidamente iniziato a diffondersi sul web. Nel video, il professore, con l’aiuto dei suoi studenti, ha creato un momento romantico indimenticabile per la sua compagna.

La scena si è svolta in una delle aule del liceo, dove gli studenti sono stati coinvolti nell’organizzazione di una sorpresa per la loro insegnante.

Il professore ha fatto partire una dolce melodia romantica e ha permesso agli studenti di portare dei fiori alla loro insegnante.

Dopo un breve momento di imbarazzo, il professore è entrato in classe con un mazzo di rose rosse e bianche.

Con un’espressione di amore e gioia, ha abbracciato la sua compagna e si è inginocchiato davanti a lei. Mentre gli studenti applaudivano calorosamente, ha porgendo un anello e le ha chiesto di sposarlo.

La collega, visibilmente emozionata, ha risposto con un entusiastico “sì”. A quel punto, i due si sono abbracciati in un lungo e tenero gesto d’amore, con gli studenti che li osservavano con ammirazione.

Secondo il creatore del video virale su TikTok, i due docenti erano già una coppia da ben 12 anni.

Finalmente, il professore ha trovato il coraggio di fare la sua proposta di matrimonio proprio nel luogo in cui si erano conosciuti per la prima volta.

Questa romantica storia d’amore dimostra come l’amore possa trovare spazio anche nei luoghi più inaspettati, come le aule scolastiche. La complicità tra il professore, gli studenti e la collega ha reso questo momento indimenticabile per tutti i presenti.

Il video ha attirato l’attenzione di molti utenti sui social media, che hanno commentato con dolci messaggi di auguri e di sostegno per questa coppia speciale.

La proposta di matrimonio al liceo di Peschici è diventata una testimonianza di amore e speranza, ispirando altre persone a seguire il proprio cuore e a vivere pienamente le emozioni.

Questa incredibile proposta di matrimonio al liceo di Peschici ha dimostrato che l’amore può fiorire ovunque e in qualsiasi momento. Grazie all’aiuto degli studenti, il professore ha creato un momento romantico che resterà impresso nei loro cuori per sempre.

Auguri agli futuri sposi!!!