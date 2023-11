La città di Bari è al centro di una massiccia operazione condotta dalla Guardia di Finanza. Un’azione incisiva che ribadisce l’impegno nell’affrontare la criminalità finanziaria. In totale, beni per un valore di 14,5 milioni di euro sono stati congelati, evidenziando la portata della lotta alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio.

Bari: vasto sequestro da 14,5 Milioni nella lotta alla criminalità finanziaria

Questa operazione, che ha interessato principalmente le province di Bari e Foggia, ma anche Treviso e Padova, ha portato al sequestro di terreni, un capannone industriale, quattro appartamenti, oltre a crediti e disponibilità finanziarie.

Due persone e due società con sede a Molfetta sono al centro di questa vasta rete di indagini, con accuse che spaziano dalla bancarotta fraudolenta alla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, passando per ricettazione e riciclaggio.

Il decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Trani, sottolinea la serietà e la determinazione delle autorità nel perseguire questi crimini. Le indagini hanno rivelato che due degli indagati, uno in qualità di amministratore di fatto e l’altro come amministratore di diritto – quest’ultimo etichettato dagli inquirenti come un “mero prestanome” – sono stati i principali artefici delle attività illecite.

Le società coinvolte, attive nel settore immobiliare e nella progettazione di impianti per la produzione di energia, hanno una storia controversa. Una di queste, dichiarata fallita nell’aprile 2020, aveva accumulato debiti per quasi 20 milioni di euro nei confronti di un’impresa controllata, a sua volta fallita nel 2011.

Questi numeri, impressionanti, sono un chiaro segnale della gravità delle attività illecite portate avanti.

Questa vasta operazione di sequestro riafferma il ruolo cruciale della Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economica.

Il lavoro meticoloso e la dedizione delle forze dell’ordine continuano a essere un baluardo contro l’erosione della legalità economica, un impegno costante a tutela dell’integrità finanziaria della nostra società.