Morto a 98 anni Pietro Parisi: il partigiano maratoneta. Pietro Parisi, l’ultimo partigiano pugliese ancora in vita, noto con il nome di battaglia di partigiano “Brindisi”. Si è spento all’età di 98 anni Residente a Cisternino, è stato presidente onorario del Comitato provinciale Anpi Brindisi.

Il cordoglio dell’Anpi: “Ha continuato il suo impegno per la Memoria della Resistenza e per la difesa della Costituzione sino a pochi mesi fa”.

