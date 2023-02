Incidente mortale in viale Magna Grecia a Taranto. Nella strada della cittadina jonica, di solito molto trafficata, un 85nne dopo aver perso il controllo dell’auto, finendo la corsa contro un furgone che era parcheggiato.

Soccorso dai sanitari del 118, arrivato in ospedale è deceduto. Non sono chiare, ancora le cause del sinistro.

Incidente mortale in viale Magna Grecia a Taranto.

Sul posto gli agenti della Polizia locale per i primi accertamenti atti a capire cosa sia successo