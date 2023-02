Battuta d’arresto per il Taranto a Foggia

Foggia-Taranto 2-0

Bene il Foggia, appannato il Taranto. Anche se resta discutibile il rigore del vantaggio dei dauni. In rete Peralta (rigore) e Garattoni.

Un Taranto mai in partita, perde a a Foggia.

La squadra del tavoliere vince facile questo tempo realizzando le due reti alla fine della prima frazione. Poi controlla la partita per tutto il secondo tempo. Ora inizia un altro campionato per il Taranto che dovrà assolutamente vincere in casa contro il Latina domenica prossima, per non essere risucchiato in zona retrocessione.