Difesa: Privilegi pensionistici? Nella trasmissione “Che tempo che fa” del 29 gennaio, il dott. Boeri ex presidente Inps ha parlato di privilegi pensionistici dei militari.

Secondo l’lgt Antonio Ciavarelli, responsabile del Co.Ce.R. MM e Guardia Costiera, è stata posta l’attenzione su un grande problema sociale.

I sottufficiali ed i graduati che prossimamente andranno in pensione con il solo sistema contributivo, percepiranno tra i 900 ed i 1300 euro mensili dopo una vita di sacrifici.

Da ciò se ne deduce che Boeri, malgrado il suo passato da presidente Inps, ha informazioni completamente errate sulle pensioni dei militari.

Nonostante ciò, nella nota trasmissione Rai ha dimostrato una completa ignoranza circa i disagi sopportati dai militari in patria e nei mari e teatri lontani.

A tal riguardo i responsabili Co.Ce.R. chiederanno una convocazione urgente del massimo organismo di rappresentanza dei militari al fine di aprire una discussione sul caso, ma sopratutto per la ricerca di soluzioni per la grave situazione pensionistica dei militari.

Per questi motivi chiedono al conduttore della trasmissione dott. Fazio di invitare i responsabili Co.Ce.R. in trasmissione per far conoscere ai cittadini le vere condizioni di vita dei militari e delle rispettive famiglie, il cui unico vero privilegio è quello di servire la nazione fino all’estremo sacrificio.

Queste sono le dichiarazioni rilasciateci dal 1* luogotenente Pasquale Fico, Co.Ce.R. Esercito e dal 1* luogotenente Antonello Ciavarelli, Co.Ce.R. Marina.