A Rignano Garganico scoperta droga in un Bar. In provincia di Foggia, a Rignano Garganico, i carabinieri di San Giovanni Rotondo hanno scoperto una bar dove insisteva una attività spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’attività sono state trovate dosi di cocaina, hashish e marijuana, sostanze scoperte anche in un appartamento nei pressi, di proprietà del titolare del bar.

Ritrovate anche attrezzature atte al confezionamento della droga, mentre nel bar le dosi erano celate in luogo dove non era permesso l’accesso del pubblico.

All’interno del locale stazionavano anche personaggi noti all’autorità giudiziaria, per reati di possesso e spaccio di stupefacenti, contro il patrimonio, ed altro.

Per questi motivi è stata notificata la chiusura del bar per 20 giorni, in esucuzione ad una ordinanza del Questore di Foggia