Il Monopoli manda in crisi il Cerignola

Il Monopoli passa a Cerignola per 3-1. Doppietta di Starita e assist dello stesso attaccante per la terza rete di Manzari. Per il Cerignola, in gol D’Ausilio. Malcore ha sbagliato il rigore del 2-2.

Musica cambiata in casa biancoverde, squadra rinata, secondo successo consecutivo. Per l’Audace, situazione inversa.

Tabellino

Il Monopoli passa a Cerignola per 3-1

AUDACE CERIGNOLA: Saracco U., Achik I., Blondett E. (dal 1′ st D’Andrea F.), Capomaggio G., Coccia G., Langella C., Ligi A., Malcore G. (dal 36′ st Samele L.), Miguel Angel (dal 1′ st D’Ausilio M.), Righetti S. (dal 1′ st Tascone M.), Ruggiero Z. (dal 36′ st Botta M.). A disposizione: Fares G., Trezza S., Allegrini G., Bianco R., Botta M., D’Andrea F., D’Ausilio M., Giofre P., Gonnelli L., Inguscio A., Mengani E., Neglia S., Russo L., Samele L., Tascone M.

MONOPOLI: Vettorel T., Bizzotto N., de Santis I. F., Giannotti P. (dal 32′ st Rolando M.), Hamlili Z. (dal 38′ st Radicchio V. M.), Manzari G. (dal 33′ st Fella G.), Mule E., Piccinni M. (dal 22′ st Bussaglia A.), Starita E. (dal 38′ st Corti N.), Vassallo F., Viteritti O.

A disposizione: Avogadri L., Bussaglia A., Corti N., Di Benedetto V., Falbo L., Fella G., Pinto G., Radicchio V. M., Rolando M.

Reti: al 16′ st D’Ausilio M. (Audace Cerignola) al 26′ pt Starita E. (Monopoli) , al 39′ pt Starita E. (Monopoli) , al 25′ st Manzari G. (Monopoli) .

Ammonizioni: al 42′ pt Miguel Angel (Audace Cerignola), al 11′ st Capomaggio G. (Audace Cerignola) al 28′ st de Santis I. F. (Monopoli).