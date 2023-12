Il Taranto trionfa a Potenza: Una vittoria che prepara il derby

Il Taranto trionfa a Potenza, in un momento cruciale della sua stagione.

La partita, giocata lunedì sera allo stadio Viviani, ha visto i Rosso-Blu conquistare una vittoria per 2 a 1, un risultato che non solo rafforza la posizione in classifica, ma imposta il tono per il prossimo appassionante derby con il Monopoli.

La partita e i momenti chiave

La partita ha preso una svolta entusiasmante fin dal fischio d’inizio. Kanoutè si è dimostrato decisivo, aprendo le marcature già al 2’.

Nonostante il pareggio del Potenza, i Rosso-Blu hanno mantenuto la calma, con Kanoutè che ancora una volta ha trovato la rete nel secondo tempo, sigillando così la vittoria

Potenza Taranto esultanza finale (foto Walter Nobile)

Verso il Derby: Taranto in Ascesa

Dopo questa vittoria a Potenza, il focus si sposta ora sul derby contro il Monopoli. La squadra di Tomei reduce da una sconfitta, affronterà un Taranto carico e motivato, che mira a continuare il suo percorso di crescita e affermazione.

Una vittoria oltre il campo

Nonostante una piccola macchia rappresentata dalla multa di 400 euro per cori oltraggiosi verso le forze dell’ordine, il Taranto ha mostrato una maturità e una coesione di squadra encomiabili.

Questa vittoria a Potenza non è stata solo un trionfo sul campo, ma anche un segnale di forza caratteriale.

Il futuro del Taranto

Guardando avanti, il Taranto ha tutte le carte in regola per continuare a stupire.

La squadra ha dimostrato di saper affrontare le avversità e trasformarle in opportunità. Un approccio che sarà fondamentale nel derby contro il Monopoli.

La vittoria a Potenza rappresenta un punto di svolta per il Taranto, un trampolino di lancio verso sfide future ancora più entusiasmanti.

Con il derby all’orizzonte, i tifosi e gli appassionati attendono con ansia di vedere se i rossoblu sapranno mantenere lo slancio e continuare la propria ascesa.