Nuovo sostegno sociale in Puglia: Un passo avanti nell’assistenza

Nuovo Sostegno Sociale in Puglia. rappresenta un’avanzata significativa nella rete di assistenza sociale della regione.

A partire da oggi, i cittadini hanno la possibilità di presentare la domanda per accedere a questo contributo

Modalità di Presentazione della Domanda

Per beneficiare del Nuovo Sostegno Sociale, è necessario compilare la domanda online. Il processo, che prevede l’accesso tramite Spid, assicura facilità e sicurezza, permettendo anche la delega a soggetti autorizzati come Caf o Patronati.

Requisiti per l’Accesso

Il Nuovo Sostegno Sociale prevede specifici criteri di eleggibilità basati su condizioni economiche e patrimoniali.

I soggetti qualificati per il contributo otterranno mensilmente 500 euro, a condizione di accettare e rispettare le condizioni stabilite nel Patto di inclusione.

Il programma è destinato ai cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni, con un reddito Isee non superiore a 9.360 euro e un patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro.

Inoltre, il patrimonio mobiliare non deve eccedere i 15.000 euro.

Per le famiglie con almeno cinque membri o per i genitori soli con tre o più figli minori, il limite Isee si estende fino a 15.000 euro, mentre il massimale per il patrimonio immobiliare rimane a 30.000 euro e quello per il patrimonio mobiliare sale a 20.000 euro, sempre considerando le detrazioni.

Un Programma Integrato per il Welfare

La Regione Puglia, con questa Nuovo Sostegno Sociale, ha integrato l’iniziativa con il Programma GOL, creando un approccio all’avanguardia al welfare regionale. Gli assessori Rosa Barone e Sebastiano Leo hanno lavorato in sinergia per realizzare un sistema di supporto olistico e inclusivo.

Impegno Istituzionale e Presentazione Ufficiale

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, unitamente agli assessori al Welfare e al Lavoro, ha evidenziato l’importanza di questa Nuovo Sostegno Sociale come strumento di aiuto e inclusione. I dettagli saranno discussi in una conferenza stampa prevista per dopodomani 7 dicembre.

Criteri Premiali per l’Inclusione

Il Nuovo Sostegno Sociale prevede specifici criteri premiali che agevolano l’accesso a varie categorie sociali, tra cui immigrati, disoccupati ultracinquantenni, giovani coppie e nuclei monopersonali.

Il Nuovo Sostegno Sociale in Puglia offre non solo un’assistenza economica, ma apre la strada a nuove opportunità di inclusione sociale, segnando un passo importante nella politica assistenziale della regione.