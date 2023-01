Cresce la solidarietà ad Andria, donati gli organi In tema di donazione di organi e tessuti, è bene ricordare che non esistono limiti di età per donare, ed è possibile esprimere in vita la volontà di donazione presso l’ Azienda Sanitaria Provinciale, le anagrafi dei Comuni in occasione del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità, firmando il Tesserino Blu del Ministero della Salute oppure scrivendo su un foglio bianco, datato e firmato, la propria volontà.

Per una vita che si spegne a 84 anni, altre si potranno riaccendere di speranza. Nonostante il dolore per il lutto, può considerarsi un vero e proprio regalo per chi sta soffrendo ed è in attesa di un trapianto.

Sono terminate nella notte le operazioni di prelievo della seconda donazione multiorgano del 2023 ad Andria: una donna tranese di 84 anni, ha donato i reni e il fegato.

Dott. Giuseppe Vitobello coordinatore trapianti della Asl Bat: “Non ci sono limiti di età per donare gli organi, e questa donna ha consentito oggi ad altre persone, magari anche più giovani, di continuare a vivere. Il suo gesto d’amore è commovente. Sento il dovere di ringraziare la famiglia della donna e tutti i sanitari dell’ospedale Bonomo di Andria per il grande lavoro di squadra che ha consentito di portare a termine questa delicata operazione di donazione“.

Nella sala operatorie diretta dal Dott. Nicola Di Venosa, si sono alternate l’equipe degli urologi di Foggia che hanno prelevato i reni e l’equipe degli epatologi del Policlinico di Bari che hanno prelevato il fegato.

Tiziana Dimatteo Direttrice Generale Asl Bat ha dichiarato: “Il gesto di questa donna deve essere di esempio, l’idea che a 84 anni si possa ancora essere speranza per qualcuno, è bellissimo. Il nostro corale grazie va alla famiglia che ha saputo, anche nel dolore, scegliere per il sì“.