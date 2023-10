La partita di calcio tra Taranto e Crotone diventa una telenovela: la Commissione di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli non ha concesso l’agibilità dello stadio Iacovone per la partita del 15 ottobre 1. Al momento, la società sta cercando un’altra sede per la partita contro il Crotone.



Il Taranto, quindi, ancora costretto ad emigrare: società e tifosi sconcertati.